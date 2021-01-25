Пробки в Екатеринбурге неизбежны, прогнозирует вице-мэр Алексей Бубнов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десятибалльные пробки на улицах Екатеринбурга, на которые в последнее время жалуются горожане, не исчезнут, заявил вице-мэр по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, выступая перед депутатами гордумы. По его словам, это связано с новыми федеральными нормативами, которые внедряются с 2018 года.

«Эти пробки, которые сейчас на улицах города, пришли к нам навсегда. Ничего с этими пробками мы сделать не сможем. Почему так резко [это] произошло. В 2018 году был утвержден ГОСТ, и мы начали вводить пешеходные фазы. <…> И город встал. Милицейское начальство [тогда] дало команду — все это дело откатили. Второй этап [внедрения пешеходных фаз] начался в 2020 году», — рассказал Бубнов.

По его словам, когда в прошлом году из-за пандемии уменьшился поток автомобилей, власти перевели в пешеходные фазы порядка 200 перекрестков. «Это автоматически снижает интенсивность движения. Поэтому никакими мероприятиями по интеллектуальному управлению обратно в то состояние [до 2018 года ситуацию мы] не вернем. Я готов вам расчеты все показать», — объяснил депутатам Бубнов.

Как писало URA.RU, в последнее время жители Екатеринбурга все чаще сталкиваются с 10-балльными пробками на дорогах. Ранее это объяснялось обильными снегопадами и проблемами с уборкой снега в городе.