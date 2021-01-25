В челябинском городе задержали высокопоставленную чиновницу

В администрации Снежинска задержали чиновницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлана Угрюмова задержана по подозрению в получении вознаграждений от предпринимателей при исполнении муниципальных контрактов. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (УЭБиПК) главного управления МВД по региону. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Согласно данным, полученным от анонимного источника, Угрюмова вступила в сговор с предпринимателями и на протяжении нескольких лет получала откаты при заключении муниципальных контрактов на обеспечение нужд администрации. При этом некоторые контракты не исполнялись», — сообщил URA.RU источник. Деньги, по словам источника, обналичивались и передавались лично Угрюмовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах устанавливают все эпизоды, а также соучастников преступления. Кроме того, устанавливаются дополнительные эпизоды с участием должностных лиц администрации Снежинска.

В администрации Снежинска заявили, что не знают о каких-либо задержаниях. «Угрюмова находится на рабочем месте, информации об ее задержании у нас нет», — сказали URA.RU в пресс-службе мэрии Снежинска. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.