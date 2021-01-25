25 января 2021

В челябинском городе задержали высокопоставленную чиновницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения экс-мэру Евгению Тефтелеву. Челябинск, клетка, решетка, полиция, суд, тефтелев евгений, конвой
В администрации Снежинска задержали чиновницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлана Угрюмова задержана по подозрению в получении вознаграждений от предпринимателей при исполнении муниципальных контрактов. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (УЭБиПК) главного управления МВД по региону. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Согласно данным, полученным от анонимного источника, Угрюмова вступила в сговор с предпринимателями и на протяжении нескольких лет получала откаты при заключении муниципальных контрактов на обеспечение нужд администрации. При этом некоторые контракты не исполнялись», — сообщил URA.RU источник. Деньги, по словам источника, обналичивались и передавались лично Угрюмовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах устанавливают все эпизоды, а также соучастников преступления. Кроме того, устанавливаются дополнительные эпизоды с участием должностных лиц администрации Снежинска.

В администрации Снежинска заявили, что не знают о каких-либо задержаниях. «Угрюмова находится на рабочем месте, информации об ее задержании у нас нет», — сказали URA.RU в пресс-службе мэрии Снежинска. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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