В ЯНАО приедут звезды TikTok и известные блогеры

Звезды интернета посетят ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЯНАО вошел в шорт-лист конкурса «ТопБлог», в рамках которого регион посетят интернет-селебрити. Об этом сообщается на сайте департамента молодежной политики и туризма Ямала.

«Теперь регионы-финалисты поборются в конкурсе презентаций — по итогам этого этапа жюри определит 5 абсолютных победителей и 10 призеров конкурса. По итогам определятся 5 субъектов страны, в которые отправятся победители проекта „ТопБЛОГ“ и их наставники — известные блогеры с многомиллионной аудиторией», — говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Если округ одержит победу, то Ямал посетят известная телеведущая Елена Летуча, певица Mia Boyka, артистка шоу Comedy Woman Наталия Медведева, актер Сергей Романович, а также тиктокеры Настя Рыжик, Максим Мяков, Екатерина Осипова, Сергей Штепc.

Сейчас департамент туризма и молодежной политики округа активно готовится ко второму этапу. В ходе блог-тура снимут фильмы об этих регионах. Кроме того, для местных жителей проведут мастер-классы и автограф-сессии.

Ямал оказался в шорт-листе среди 15 регионов из 85 — северяне отдали тринадцать тысяч голосов за право проведения в ЯНАО блог-тура. Более того, округ занял второе место в категории субъектов РФ с численностью от 500 000 до 1 000 000 человек. Народное голосование закончилось 25 января. Итоги конкурса презентаций огласят 25 февраля.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Ямал принял участие в первом этапе этого конкурса. Для округа важно улучшать туристический имидж региона, поэтому правительство сделало сферу туризма одной из приоритетных.