Власти ЯНАО нашли новый способ заманить туристов в Арктику

Снег будут использовать для развития туризма в ЯНАО Фото: Сергей Шадрин

Главным туристическим достоянием ЯНАО окружные власти хотят сделать снег, сообщили близкие к окружному правительству источники URA.RU. В связи с этим в регионе будут усиленно развивать инфраструктуру для лыжного туризма и спорта, чтобы жители других регионов могли приехать на Ямал, когда у них дома снежный покров уже сойдет.

«В профильном департаменте данное направление сейчас активно обсуждается, — рассказал собеседник агентства. — Есть задача сделать Ямал привлекательным для туристов, и отрабатываются все возможные варианты, в том числе и этот». По словам источника, данное преимущество ЯНАО очевидно, но его долгое время не замечали.

Снежный покров на Ямале устанавливается рано, а сходит поздно, отмечают собеседники. В центральных, а особенно в южных регионах страны люди большую часть года не имеют возможности лыжных прогулок и походов, хотя многим нравится такой вид досуга.

Оперативно подтвердить или опровергнуть слова источника в официальных структурах ЯНАО не удалось. Вопросы URA.RU были направлены в пресс-службу окружного правительства.

Ранее ямальские власти неоднократно пытались найти возможность привлечения туристов и увеличить туристический поток в регионе. В разное время туристическими брендами ЯНАО пытались сделать полярное сияние, гонки на снегоходах, а также местного Деда Мороза — Ямал-Ири.