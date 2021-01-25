Николай Милькис проработал на этом посту неполных три года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Николай Милькис, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, директор департамента экономического развития, уволился. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Николай Милькис с 26 января покидает пост по собственному желанию. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова. Исполняющим обязанности директора департамента на настоящий период назначена заместитель директора ведомства Лариса Шанаурина», — добавили в депсвязей.

Со ссылкой на слова Милькиса, в депсвязей рассказали, что сам он оценивает опыт работы в ХМАО как важный этап в жизни. «Благодарю за эти годы плодотворной деятельности губернатора Наталью Владимировну Комарову, всю команду Югры», — сказал Милькис.

Главой департамента экономического развития ХМАО Милькис стал в 2018 году, а в 2020 занял аналогичный пост в обновленном составе правительства. За период работы под его началом был принят ряд системных решений, способствующих достижению национальных целей в регионе и направленных на развитие экономической сферы округа, привлечение инвестиций, развитие предпринимательской инициативы.

Ранее URA.RU писало, что Милькис попрощался с подчиненными и уехал в Москву. При этом подчиненным он заявил, что заявление уже находится у губернатора, но еще не подписано.