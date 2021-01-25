Пермский губернатор Махонин уехал в Москву на переговоры

Дмитрий Махонин провел встречу с минстром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин находится в рабочей командировке в Москве. Глава региона провел встречу с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона.

«Махонин доложил министру строительства и ЖКХ РФ [Файзуллину] о состоянии строительной отрасли в регионе. Кроме того, обсуждались вопросы расселения аварийного жилья, строительства новых домов и крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Одним из ключевых вопросов повестки стала реализация национального проекта «Жилье и городская среда», — уточнили в пресс-службе губернатора Прикамья.

В частности, Махонин рассказал, что край перевыполнил годовой плана по расселению аварийного жилья: расселено 78 тысячи кв метров жилья вместо запланированных 73 тысяч кв метров. В новое жилье переехали 5460 человек — на 770 больше, чем было запланировано.

Одной из самых масштабных строек в регионе остается микрорайон Любимов в Березниках, куда переезжают жители из зоны техногенной аварии. Всего за прошедший год в регионе построено более миллиона квадратных метров жилья, рассказал федеральному министру Махонин. По его словам, к 2030 году край выйдет на показатели 1,6 млн кв. метров жилья в год.