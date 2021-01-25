Директор свердловского интерната зарабатывала на душевнобольных

Некоторые клиенты учреждения не могли читать и писать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая директор психоневрологического интерната из Каменска-Уральского (Свердловская область) наживалась на своих клиентах-инвалидах. За несколько лет женщина похитила больше 4 млн руб. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, теперь уже бывшая директор государственного учреждения «Каменск-Уральский психоневрологический интернат» заставляла подопечных снимать деньги со счетов и передавать ей. «Полученными у восьми клиентов интерната денежными средствами на общую сумму более 2,2 млн рублей обвиняемая распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области. При этом клиенты интерната являются инвалидами с психическими заболеваниями, многие из них не умеют читать и писать, отметили в ведомстве. Предлогом для таких поборов назывались покупка товаров для нужд интерната — хищения продолжались с 2015 по 2019 годы.

Еще 22 клиента лишились денег под предлогом улучшения материальной базы учреждения. В том числе, ради повышения авторитета в глазах вышестоящего руководства. С 2010 года по 2018-й денег лишились 22 клиента интерната — сумма ущерба 2,4 млн руб., добавили в прокуратуре. В итоге бывшего директора обвинили в мошенничестве (ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Расследованием уголовного дела занимались полицейские территориального отдела МВД. «Выявили и задокументировали предполагаемое преступление о котором идет речь, сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Каменска-Уральского. Дело состоит из 36 томов, обвинительное заключение изложено на 600 листах. Причастно ли должностное лицо к данной афере в ближайшее время установит суд», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, глава пресс-службы УМВД по Свердловской области.