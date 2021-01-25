21 января Дмитрий Нисковских приходил на презентацию книги «Коммерсант-Урала», где собиралась элита Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов утром 26 января неофициально встретился с мэром Сысерти (которую называют уральской Рублевкой) Дмитрием Нисковских, сообщил источник URA.RU в мэрии и подтвердил сам Нисковских. По словам собеседника агентства, на встрече мог обсуждаться переход Нисковских на работу в администрацию Екатеринбурга.

О том, что в политтусовке обсуждают такой сценарий, URA.RU писало еще в конце ноября 2020 года. Нисковских, в частности, называли будущим первым вице-мэром Екатеринбурга, учитывая его близость в врио главы Алексею Орлову: с 2016 по 2017 годы Нисковских возглавлял региональное мининвестиций, курируемое Орловым. Однако, по данным URA.RU, это место должен занять глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

«Поскольку в мэрии освобождаются кресла других замов, возможно, Нисковских рассматривается на одно из этих мест», — предположил инсайдер.

Сам Дмитрий Никовских, который сейчас находится в отпуске, заверил, что речь шла о другом. «Мы разговаривали о развитии агломерации, совместной подготовке к предстоящему летнему сезону: все-таки Сысерть — привлекательное место для отдыха жителей Екатеринбурга. Пообщались также на предмет возможных совместных проектов. Я работаю главой Сысерти, у меня есть обязательства перед горожанами, губернатором, который поставил перед мной задачи. Иных планов у меня нет. Мы как раз сейчас думаем над тем, как можно было бы эффективно работать в рамках сотрудничества Екатеринбурга с городами-спутниками», — сказал Нисковских URA.RU.