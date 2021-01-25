Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На главу поселка Белый Яр (Сургутский район) Елену Никифорову возбуждено третье уголовное дело. На этот раз за отказ в расселении из ветхой многоэтажки жителей, среди которых есть инвалид второй группы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, уголовное дело возбуждено по первой части 293 УК РФ — «халатность». Поводом стала ситуация с расселением дома №5 по улице Фадеева. «Он был признан непригодным для проживания в 2006 году, а сейчас находится в еще более отвратительном состоянии. Когда Никифорова стала главой, к ней неоднократно приходили жители дома, в том числе с инвалидностью, которые просили их расселить. У муниципалитета в собственности там находятся две квартиры. Но никаких мер для признания дома аварийным не предпринималось до 2019 года, когда была проведена экспертиза, которая показала, что степень износа здания составляет 71 процент. Но и эти факты не были приняты к сведению главой поселка», — рассказывает инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили факт возбуждения уголовного дела и подчеркнули, что оно появилось после того, как надзорное ведомство через суды и дополнительную экспертизу понудила главу поселка признать дом аварийным. «В результате неправомерных действий главы муниципального образования были существенно нарушены конституционные права и законные интересы жильцов вышеуказанного дома, создана реальная угроза для их жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что на главу Белого Яра уже заведено два уголовных дела. Она обвиняется в том, что раздала порядка двух десятков квартир под служебное жилье вместо льготников. Второй эпизод связан с незаконным разрывом контракта на очистку улиц поселка от снега.