Мишустин: когда третья вакцина от COVID поступит в больницы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Пока в России доступны вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Третья российская вакцина от коронавируса от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на заседании совета при кабмине по борьбе с инфекцией.

Пермьер-министр напомнил, что пока в РФ доступны препараты «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». «Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины — Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот», — сказал Мишустин.

Глава кабина подчеркнул, что появление третьего препарата от COVID-19 расширит вакцинацию, а саму вакцину сделает доступнее. Это поможет защитить больше граждан от коронавируса, заключил Мишустин.

Массовая вакцинация россиян началась18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает это время удачным, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передает телеканал 360. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что вакцинация не остановит пандемию, но может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...