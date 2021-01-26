Мишустин: когда третья вакцина от COVID поступит в больницы РФ

Пока в России доступны вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья российская вакцина от коронавируса от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на заседании совета при кабмине по борьбе с инфекцией.

Пермьер-министр напомнил, что пока в РФ доступны препараты «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». «Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины — Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот», — сказал Мишустин.

Глава кабина подчеркнул, что появление третьего препарата от COVID-19 расширит вакцинацию, а саму вакцину сделает доступнее. Это поможет защитить больше граждан от коронавируса, заключил Мишустин.

Массовая вакцинация россиян началась18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает это время удачным, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передает телеканал 360. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что вакцинация не остановит пандемию, но может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней, пишет «Национальная служба новостей».