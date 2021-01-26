Половине кандидатов на место мэра Екатеринбурга грозит снятие

Соискатели кресла мэра Екатеринбурга не принесли справки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Половине кандидатов на место нового главы Екатеринбурга грозит дисквалификация из-за отсутствия справок о судимости, сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом процедуры. Как сообщил замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников, входящий в конкурсную комиссию, претендентам дали время до вечера 29 января, чтобы исправить ситуацию.

«У более чем 20 человек из 44 нет справки об отсутствии судимости (которая входит в перечень обязательных документов — прим. ред.)», — поделился инсайдер, отметив, что эта ситуация «не экстраординарна». «Это же не их [кандидатов] вина, что справки еще не готовы», — сказал он.

«Мы приняли решение дать возможность кандидатам до 29 января — к 17:00 они должны донести недостающие документы. Мы абсолютно демократичны и предполагаем, что все, кто захотел и пришел, должны представить свое мнение о том, как построить работу главы Екатеринбурга», — приводит слова Чайникова пресс-служба гордумы по итогам первого заседания комиссии.

Предполагается, что с 1 февраля комиссия из шести человек начнет знакомиться с программами кандидатов. Ввиду большого количества заявок презентации будут рассматривать несколько дней. После этого комиссия по выборам рекомендует гордуме нескольких человек на выбор, а 9 февраля депутаты, как ожидается, назначат нового мэра. Скорее всего, им станет врио главы Алексей Орлов, который исполняет обязанности с 22 декабря 2020 года.