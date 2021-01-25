25 января 2021
24 января 2021

Источник: уволенного вице-мэра Перми запретили брать на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол ОНФ. Пермь., гаджиева людмила
Вице-мэр Перми Людмила Гаджиева увольняется из администрации по собственному желанию Фото: Василий Заболотных © URA.RU
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Вице-мэра Перми Людмилу Гаджиеву после увольнения несколько месяцев не будут брать на муниципальную или государственную службу в регионе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что связано это с возможным негативным фоном, который тянется за Гаджиевой.

«Сейчас она ушла. Надо подождать, чтобы о ней забыли, рассосался негатив. Поэтому в ближайшее время ее не будут брать на муниципальную службу», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что трудоустройство Гаджиевой на какой-либо значимый руководящий пост может вызвать негатив в период проведения конкурса на главу Перми и предстоящих сентябрьских выборов.

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Инсайдер говорит, что идеальным вариантом был бы отъезд Гаджиевой в другой регион и трудоустройство там. Собеседник агентства в исполнительных органах власти региона сообщил, что прямых команд отказывать Гаджиевой в трудоустройстве в крае нет. «Было недовольство губернатора ее работой, она не прислушалась вовремя», — добавляет он.

В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались, пояснив, что Гаджиева с 28 января будет уволена по собственному желанию. Связаться с Гаджиевой не представилось возможным — редакция не располагает ее контактами.

С именем Гаджиевой связывают транспортную реформу в Перми, которая вызвала недовольство горожан и привела к двухмиллиардным убыткам города. Также вице-мэр была главным реформатором в системе образования — она инициировала объединение школ, что также вызвало недовольство.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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