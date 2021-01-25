Заместитель главы Перми уволилась из мэрии

Людмила Гаджиева написала заявление на увольнение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева покидает администрацию Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Людмила Гаджиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. С 27 января она не будет работать в администрации Перми», — пояснили в пресс-службе. В городской администрации Гаджиева возглавляла функционально-целевой блок «Социальная сфера». Накануне стало известно, что новым куратором социальных вопросов в мэрии назначен Алексей Грибанов. Он покинул пост заместителя председателя гордумы и был назначен на пост заместителя главы Перми.

Гаджиева работала в мэрии Перми с 2005 года. В разное время она занимала должность начальника отдела комитета по образованию и науке, исполняла обязанности начальника департамента образования, являлась заместителем главы города.

Причиной увольнения Гаджиевой стало недовольство ее работой со стороны губернатора края Дмитрия Махонина, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации главы региона. «Увольнение Гаджиевой связано, в том числе, с недовольством губернатора [Пермского края Дмитрия Махонина], критику от него она слышала неоднократно, но никак не учитывала это», — пояснил источник. По его словам, ситуация с Гаджиевой стала показательной, она говорит о том, что претензии главы региона надо слышать

URA.RU рассказывало, что новый глава Перми проведет кадровую чистку. В числе тех, кто покинет администрацию Перми, называлась и Гаджиева. После скандалов, связанных с транспортной реформой в Перми, она лишилась возможности курировать транспортную сферу. Собеседники агентства также отмечали, что в перспективе чиновница перестанет курировать и сферу образования.