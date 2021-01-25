Власти ХМАО проводят масштабную реформу правительственных СМИ

В одну структуру объединяются несколько подконтрольных правительству холдингов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ХМАО намерены объединить в одну структуру несколько правительственных медиахолдингов — ОТРК «Югра», издательский дом «Новости Югры», центр «Открытый регион» и редакцию газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Идет формирование организационно-правовых и финансовых условий для создания и функционирования медиакластера на базе организаций. Так на площадке ОТРК „Югра“ идет объединение творческих ресурсов медиакластера, а на площадке ИД „Новости Югры“ — полиграфических и технологических ресурсов», — прокомментировали в депсвязей.

Источник URA.RU в медиасреде заявил, что на объединение медиахолдингов окружные власти собираются потратить три миллиарда рублей: «„Что же должно получиться в итоге?“ — задаются вопросом наблюдатели. Пока на этот вопрос нет ответа, кроме туманных планов всех удивить уже в марте текущего года. Однако, судя по состоянию дел, прорыва не предвидится. А пока у [директора ОТРК „Югра“ Алексея] Елизарова появляются новые заместители и ожидается уход прежних — Михаила Епихина и Любови Госниц».

Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не подтвердила информацию о суммах, которые выделяются на объединение медиахолдингов, и возможных кадровых ротациях в ОТРК «Югра». «Редакции газет „Новости Югры“ и „Местное время“, портала Югра-ньюс уже с 1 января работают в составе ОТРК „Югра“, никаких дополнительных затрат на это не потребовалось», — добавила глава депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало о смене руководителя в ОТРК «Югра». Летом 2020 года Валерия Раевского на посту генерального директора сменил Алексей Елизаров, который до этого возглавлял другой правительственный медиахолдинг — издательский дом «Новости Югры».