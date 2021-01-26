Директора УГМК экстренно эвакуировали из Екатеринбурга в Москву

Владимир Белоглазов был госпитализирован в состоянии комы с тяжелым сосудистым поражением Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Госпитализированного директора ООО «УГМК-Холдинг» по общим вопросам Владимира Белоглазова вывезли из Екатеринбурга в Москву для проведения дальнейшего лечения. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в мэрии Екатеринбурга и резиденции свердловского губернатора.

«Белоглазова увезли на лечение в Москву», — сообщил один из инсайдеров. Второй подтвердил, что директора по общим вопросам вывезли из Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ). В каком медицинском учреждении столицы будет проходить лечение Владимир Белоглазов, инсайдеры не уточнили. В областном минздраве заявили, что не располагают информацией о транспортировке Белоглазова в Москву.

Топ-менеджера УГМК в состоянии комы поместили в областную больницу 23 января: у него произошла сосудистая катастрофа. Белоглазов находился в реанимации в тяжелом состоянии, которое было осложнено сильной гипертермией. Для экстренной помощи пострадавшему прибыла бригада из московского НИИ им. Склифосовского.

Владимир Белоглазов известен в Свердловской области также как самое доверенное лицо нынешнего главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием он пользовался у гендиректора УГМК Андрея Козицына. Для последнего в 90-е и 2000-е годы решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса компании в городах присутствия.