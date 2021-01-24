Спасать директора УГМК прилетела бригада из Москвы

Врачи пока отказываются от транспортировки Владимира Белоглазова в другую больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для оказания срочной медицинской помощи директору ООО «УГМК-Холдинг» по общим вопросам Владимиру Белоглазову в Екатеринбург прилетала бригада врачей из московского НИИ им. Склифосовского. Об этом URA.RU сообщили источники в резиденции свердловского губернатора и мэрии Екатеринбурга. По данным агентства, сейчас Белоглазов находится в Свердловской областной клинической больнице №1 (СОКБ).

«Владимира Алексеевича доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его оперировали специалисты НИИ им. Склифосовского», — поделился источник, знакомый с ситуацией. По словам другого собеседника URA.RU, изначально Белоглазова планировали вывезти в одну из заграничных клиник, однако врачи, «оценив его состояние, решили отказаться от транспортировки». Главврач СОКБ Игорь Трофимов, представители УГМК и свердловского минздрава отказываются от комментариев по теме.

О том, что Владимир Белоглазов находится в реанимации из-за «критического нарушения кровообращения», URA.RU писало 23 января. Источники сообщали, что к спасению именитого управленца подключился региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.

Белоглазов известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как неформальный советник врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием Владимир Белоглазов пользуется у гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына. Для последнего в 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия. Проведенные Белоглазовым решения позволили холдингу освободиться от соцсферы, но сохранить социальную ответственность компании.