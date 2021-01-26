Власти ЯНАО готовы навсегда закрыть важный паромный маршрут

Паромы между Салехардом и Приобьем могут перестать ходить Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство ЯНАО изучает возможность закрытия паромного сообщения между Салехардом и Приобьем. Как стало известно URA.RU, поводом для этого стало появление круглогодичной трассы Надым — Салехард, которую рассматривают как альтернативу паромам. Власти уже начали собирать мнения ямальцев.

«Организован опрос жителей Приуральского и Ямальского районов, городов Салехард и Лабытнанги о выборе маршрута для поездки летом в отпуск. Голосование продлится до 19 февраля», — сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. Опрос проводится по инициативе департамента транспорта ЯНАО. Респондентам, по сведениям URA.RU, задают только один вопрос: предпочтут они автомобильный или водный маршрут из Салехарда.

Глава департамента транспорта Денис Редькин подтвердил, что трасса Надым — Салехард может стать альтернативой паромному сообщению. «Перевозчикам необходимо понимать, каким маршрутом жители западной части нашего региона воспользуются, есть ли потребность в паромных перевозках», — заявил он.

Паромы между Салехардом и Приобьем пользуются большой популярностью у жителей Ямала. В период речной навигации по маршруту следовали сотни паромов. Например, летом 2020 года было выполнено 236 рейсов.

С 1 января в ЯНАО выросли цены на речные перевозки из отдаленных муниципалитетов в Салехард. Из-за инфляции власти подняли льготные тарифы для взрослых и детей, а также повысили стоимость провоза багажа.