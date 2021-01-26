В ХМАО по объявлению ищут вице-мэра на зарплату почти в 200 тысяч

Поиски нового зама главы Сургута продолжаются несколько вером подряд Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти Сургута приступили к активным поискам вице-мэра, курирующего сферу экономики и финансов. Объявление появилось в общероссийской базе данных «Труд всем».

В описании вакансии указано, что зарплата заместителя главы города будет составлять от 122 до 189 тысяч рублей в месяц. Соискателям обещают пятидневную рабочую неделю, дополнительный отпуск, обед в столовой, бесплатный проезд к месту отдыха. В качестве требований к кандидатам предъявляется профильное высшее образование (финансы и кредит, экономика, налоги и налогообложение, банковское дело, бухгалтерский учет, анализ и аудит), не менее четырех лет стажа на муниципальной службе или по специальности.

В управлении массовых коммуникаций сообщили URA.RU, что обязаны по законодательству выкладывать имеющиеся вакансии на специализированные государственные сайты. «Что касается разбега по зарплате, все зависит от ряда факторов — наличия выслуги лет, северного стажа и так далее», — прокомментировали в мэрии. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, заявил, что вакансия заместителя главы города вряд ли будет закрыта до вступлению в должность нового мэра. «От него будет зависеть, какого человека он видит на этом посту. Поэтому никто не будет брать на себя такую ответственность», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2020 года бывший вице-мэр Сургута Анна Шерстнева ушла на заслуженный отдых. Она является одним из старожилов городской администрации.