В регионах РФ школьников допрашивают из-за протестов 23 января

Школьников допрашивают после несанкционированных митингов 23 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник в ряде регионов России начались допросы школьников, которые участвовали в протестах 23 января. Об этом журналистам рассказали адвокаты и родители подростков. «Доброжелательных» следователей интересует информация о спонсорах, которые якобы платили детям за участие в митингах.

Допросы, которых будет порядка трехсот, проходят в рамках возбужденного уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия. «Следователи Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Тобольска, Ростова-на-Дону начали допрашивать школьников об их участии в акциях 23 января», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на старшего партнера правозащитного проекта «Апология протеста» Александра Передрука. Беседы, по его словам, проходят в присутствии родителей, но не всегда с адвокатом. Наиболее активные следственные действия, по данным издания, проходят в Санкт-Петербурге. Там школьников спрашивают о предполагаемых спонсорах и TikTok.

Один из подростков рассказал «Ъ», что следователь спрашивал, платил ли кто-нибудь деньги за выход на акцию. Мать школьника уточнила, что правоохранитель вел себя «доброжелательно». В «Правозащите Открытки» журналистам объяснили, что вопросы следователя, адресованные другому ребенку (17-летней девушке), задержанному 23 января в Петербурге, состояли из трех блоков. Первый касался быта (наличия собственной комнаты, посещения секций, места обучения). Второй — был посвящен дню митинга (как девушка оказалась в центре города, с какой целью, как прошло задержание). В третьей части беседы правоохранитель интересовался, видела ли его собеседница призывы во «ВКонтакте», TikTok и других соцсетях; подвигли ли эти ролики на участие в несогласованной акции; были ли в интернете ролики, которые бы «отговаривали» от участия в протесте.

В центральном аппарате СКР, как напоминает газета, уверены, что российские школьники вышли на протесты 23 января, воодушевившись призывами в социальных сетях. Неустановленные лица, как предполагается, публиковали на разных площадках призывы об участии в митингах.