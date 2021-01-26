Цены на российскую электронику могут вырасти до 50%

Общемировой дефицит полупроводниковых микросхем может привести к тому, что стоимость смартфонов, планшетов и другой бытовой электроники российского производства вырастет на 20-30%, а то и на 50%. Об этом заявил технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев.
«Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — цитирует Якушева газета «Известия». Он отметил, что расходы на закупку микросхем уже выросли на 20—30%.
Дефицит на чипы начался из-за пандемии, пишет издание. Мировые лидеры производства электроники начали закупать комплектующие про запас и в течение прошлого года только наращивали объемы, так что фабрики не справлялись со спросом. В итоге, для не крупных покупателей производители начали увеличивать цены и сроки поставок.
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