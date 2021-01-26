Экономисты: РФ грозит рост цен на еду и появление черного рынка

Некоторые россияне будут вынуждены покупать более дешевые продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России продолжится рост цен на продукты, что может привести к экономическим и социальным проблемам в обществе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились российские экономисты.

В России резко подорожали хлеб, мука, подсолнечное масло и гречка. Средний чек на эти виды товаров вырос от 1,5 до 4%.

«Боюсь, что этот процесс только набирает обороты. Те цены, которые мы видели в прошлом году на мировом рынке еще толком до нас не дошли. Распродавались старые запасы. Новое производство, которое было осенью и зимой ударит по нам чуть попозже. Если практика торможения цен будет набирать обороты, то к концу года много что изменится», — рассказал агентству экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

По мнению специалиста, люди в связи с подорожанием продуктов начнут покупать меньше или перейдут на дешевые аналоги. При этом средний чек не снизится и поэтому на российской экономике не отразится, считает аналитик. Он считает, что государству нужно смириться с ростом цен и компенсировать издержки самым необеспеченным слоям населения, либо быть готовым к тому, что товары с полок начнут исчезать, а производители будут разоряться.

«Попытки регулирования цен предпринимались в разное время и в разных странах. Всегда они приводили либо к росту черного рынка, либо к переходу на бартер, либо к другим неприятным последствиям, таким как существенное ухудшение качества продукции или ее сознательная фальсификация», — отметил в беседе с URA.RU экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он считает, что пока власти не изучат опыт прошлых реформ, ситуация не поменяется. Для восстановления и роста экономики эксперт предложил вернуть все налоги, включая НДС и НДФЛ, а также пенсионный возраст на тот уровень, который был 10 лет назад.

В декабре на 11% увеличились цены производителей нерафинированного подсолнечного масла по сравнению с ноябрем, пишут «Невские новости». Федеральная налоговая служба стала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников допустил возможность дефицита по некоторым сегментам продовольствия, но выразил уверенность, что его можно будет покрыть за счет импорта, передает «Национальная служба новостей».