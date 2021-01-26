В ХМАО рекордное снижение заразившихся коронавирусом за сутки с 11 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 185 человек, это самый низкий показатель после новогодних праздников. За все время пандемии заразилось 46 тысяч 919 человек. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 185 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика заражений коронавирусом по городам выглядит так:

Сургут — 37;

Ханты-Мансийск — 19;

Урай — 14;

Мегион — 12;

Покачи — 12;

Нижневартовск — 11;

Сургутский район — 10;

Нефтеюганск — 10;

Когалым — 9;

Советский район — 8;

Ханты-Мансийский район — 7;

Югорск — 6;

Березовский район — 6;

Нягань — 5;

Кондинский район — 5;

Белоярский район — 5;

Октябрьский район — 3;

Радужный — 2;

Нижневартовский район — 2;

Нефтеюганский район — 1;

Пыть-Ях — 1.

По данным оперштаба состояние 86 пациентов оценивается как тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 101,07%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 652 человека. За сутки излечились 250 человек, за весь период пандемии — 43 548 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сократилось количество свободных мест для больных COVID. Тогда наличие свободных коек сократилось больше чем на 20% за сутки.