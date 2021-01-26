26 января 2021

В соцсетях возмущены из-за «золотых» миллиардов депутата Госдумы. «Добро пожаловать в избирком 2021»

© Служба новостей «URA.RU»
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У Сергея Сопчука конфисковали активы на 38 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замоскворецкий суд Москвы конфисковал у депутата Госдумы Сергея Сопчука активы на 38 миллиардов рублей. Как сообщает «Коммерсант», парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, скрыл свои истинные доходы и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы. Факт того, что у действующего депутата выявлены миллиардные активы, возмутил пользователей соцсетей. URA.RU собрало самые яркие реакции.

Некоторые уверены, что Сергей Сопчук стал жертвой политических баталий
Скриншот: Twitter
Несмотря на потерю 38 млрд рублей, у Сопчука еще остались большие активы, уверены другие
Скриншот: Twitter
В соцсетях начали строить теории, почему про активы Сопчука узнали только сейчас
Скриншот: Twitter
Выдвигались самые разные догадки
Скриншот: Twitter
Не обошлось и без легендарной фразы экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина
Скриншот: Twitter
В соцсетях уверены, что Сопчку не грозит ничего серьезного
Скриншот: Twitter

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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