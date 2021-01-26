Замоскворецкий суд Москвы конфисковал у депутата Госдумы Сергея Сопчука активы на 38 миллиардов рублей. Как сообщает «Коммерсант», парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, скрыл свои истинные доходы и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы. Факт того, что у действующего депутата выявлены миллиардные активы, возмутил пользователей соцсетей. URA.RU собрало самые яркие реакции.
Некоторые уверены, что Сергей Сопчук стал жертвой политических баталий
Скриншот: Twitter
Несмотря на потерю 38 млрд рублей, у Сопчука еще остались большие активы, уверены другие
Скриншот: Twitter
В соцсетях начали строить теории, почему про активы Сопчука узнали только сейчас
Скриншот: Twitter
Выдвигались самые разные догадки
Скриншот: Twitter
Не обошлось и без легендарной фразы экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина
Скриншот: Twitter
В соцсетях уверены, что Сопчку не грозит ничего серьезного