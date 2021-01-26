В ХМАО бизнес придумал, как обмануть губернатора

Бизнесмены в ХМАО работают в обход распоряжения губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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В ХМАО бизнесмены работают в обход распоряжения губернатора Югры Натальи Комаровой о запрете на работу игровых комнат. Предприниматели лишь формально меняют направление деятельности на спортивное, при этом продолжают оказывать развлекательные услуги. Об этом губернатор округа заявила на заседании оперативного штаба, предает корреспондент URA.RU.

«Детские игровые комнаты, деятельность которых в настоящее время запрещена, нарушают установленные ограничения и оказывают развлекательные услуги. При этом изменив в правоустанавливающих документах направление деятельности на спортивное», — говорит губернатор.

Комарова объяснила, что хитрость бизнесменов не поможет избежать административной ответственности. «Выполнить условия для оказания этих услуг тяжелее, чем кажется», — заявила губернатор. Владельцев игровых комнат в ближайшее время ждут проверки, а до 15 февраля будут разработаны методы борьбы с недобропорядочными предпринимателями.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлен режим самоизоляции. При этом работа детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ, запрещена.