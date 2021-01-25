В ХМАО продлен режим самоизоляции

Ограничения коснутся Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО до 28 февраля продлен режим самоизоляции для пожилых, беременных и людей, имеющих хронические заболевания. Об этом сообщили во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает журналист URA.RU.

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, самоизоляция которых будет продлена до 28 февраля, активно записываются на вакцинацию. В связи с этим задают вопросы о необходимости, сделав прививку, соблюдать режим самоизоляции, масочный режим и другие режимы, в целях безопасности», — заявила Комарова.

В ХМАО по-прежнему запрещена работа детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ. Это ограничение также будет продлено. Не работают и развлекательные и досуговые заведения (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50%). Это ограничение также не планируется снимать. Под запретом и кальянные.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники и пожилые люди войдут в список тех, кому прививка от коронавируса будет ставиться в обязательном порядке. Соответствующее заявление сделали совместно Роспотребнадзор ХМАО и глава региона.