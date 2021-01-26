Первый курганский вуз объявил о возвращении очного обучения

В Шадринском педуниверситете 4 февраля возобновится очная учеба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение для студентов Шадринского государственного педагогического университета (Курганская область) завершится 4 февраля. Объявление об этом опубликовано на сайте вуза.

«Обучение в Шадринском университете с 4 февраля возобновится в очном формате», — говорится в объявлении. Студенты вуза были на дистанционном обучении с середины октября. «Для нас всех это событие — долгожданное и радостное. Уверен, что все с энтузиазмом включатся в очный учебный процесс», — обратился к студентам ректор ШГПУ Артур Дзиов. Он призвал их к строгому соблюдению санитарных правил, чтобы обеспечить стабильную учебу в течение семестра.

В Курганском госуниверситете решение о завершении дистанционного обучения пока не принималось, рассказали URA.RU в вузе. Получить оперативные комментарии в Курганской сельхозакадемии не удалось. 18 января все школьники Курганской области вышли на очное обучение. Также дистанционное обучение завершилось для студентов колледжей и техникумов региона (кроме Кургана и Шадринска).

О том, что вузы России могут завершить дистанционное обучение, ранее заявляли в Министерстве науки и высшего образования РФ. «Эпидситуация во многих городах РФ позволяет вузам вернуться к очному формату обучения», — говорил глава ведомства Валерий Фальков. О возможности аккуратно снимать ограничения из-за COVID-19 25 января заявил и президент РФ Владимир Путин.