26 января 2021
25 января 2021

Первый курганский вуз объявил о возвращении очного обучения

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Виды города. Шадринск , город шадринск, шгпу, шадринский государственный педагогический университет
В Шадринском педуниверситете 4 февраля возобновится очная учеба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение для студентов Шадринского государственного педагогического университета (Курганская область) завершится 4 февраля. Объявление об этом опубликовано на сайте вуза.

«Обучение в Шадринском университете с 4 февраля возобновится в очном формате», — говорится в объявлении. Студенты вуза были на дистанционном обучении с середины октября. «Для нас всех это событие — долгожданное и радостное. Уверен, что все с энтузиазмом включатся в очный учебный процесс», — обратился к студентам ректор ШГПУ Артур Дзиов. Он призвал их к строгому соблюдению санитарных правил, чтобы обеспечить стабильную учебу в течение семестра.

В Курганском госуниверситете решение о завершении дистанционного обучения пока не принималось, рассказали URA.RU в вузе. Получить оперативные комментарии в Курганской сельхозакадемии не удалось. 18 января все школьники Курганской области вышли на очное обучение. Также дистанционное обучение завершилось для студентов колледжей и техникумов региона (кроме Кургана и Шадринска).

О том, что вузы России могут завершить дистанционное обучение, ранее заявляли в Министерстве науки и высшего образования РФ. «Эпидситуация во многих городах РФ позволяет вузам вернуться к очному формату обучения», — говорил глава ведомства Валерий Фальков. О возможности аккуратно снимать ограничения из-за COVID-19 25 января заявил и президент РФ Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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