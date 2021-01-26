26 января 2021
25 января 2021

В Пермском крае глава министерства покинула должность

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Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, коми-пермяцкий округ
В минКПО произошли кадровые изменения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Временно исполнявшая обязанности главы Коми-Пермяцкого округа — министра Пермского края по делам округа Ольга Ельцова покинула должность. Об этом URA.RU сообщили в министерстве.

«Ольга Александровна [Ельцова] не работает в министерстве с прошлого вторника», — пояснил и. о. начальника отдела по работе с территориями министерства Иван Кудымов.

По его словам, Ельцова перешла в администрацию Кудымкара, где заняла должность заместителя главы города по социальной политике. Обязанности главы Коми-Пермяцкого округа — министра по делам округа временно возложены на начальника отдела правового обеспечения Марию Макарову.

Ельцова возглавляла ведомство с ноября прошлого года, после обновления состава краевого кабинета министров. Прежний руководитель минКПО Виктор Рычков ушел со своего поста в связи с выходом на пенсию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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