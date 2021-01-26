В ЯНАО до сих пор не могут получить деньги, обещанные Путиным

Ежемесячная выплата до сих пор не поступила на счета ямальцев Фото: depositphotos.com

В Салехарде мамы не получили ежемесячные федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет — прийти они должны были по всему Ямалу 21 января. Выплатами с этого года занимается департамент социальной защиты населения ЯНАО, раньше это делали муниципалитеты. О проблеме мамы рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».

«По закону до 26 числа должны быть начислены! Но никому ничего не приходило. По пособиям трубку берут, но говорят, что выплаты зачисляются, не знаю только кому и куда», — пишет Олечка Косарева в группе «Подслушано в Салехарде». Еще один родитель на правах анонимности рассказывает: «Сегодня 27 число — но так и не было перечислений. Кстати, соцзащита не отвечает на звонки».

Когда департамент социальной защиты анонсировал это нововведение, то первый заместитель директора Оксана Медынская уточняла, что выплаты могут зачисляться от одного до трех дней. По графику на сайте профильного ведомства с момента зачисления выплат прошло уже больше времени. В департаменте соцзащиты ситуацию URA.RU прокомментировали так: «Все выплаты гражданам зачислены на их счета».

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели новые льготы для детей. Теперь для школьников и студентов в округе действует единый проездной.