В ЯНАО вводят новую льготу для детей

На Ямале с этого года начинает действовать единый проездной билет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Ямале с этого года начинает действовать единый проездной билет для школьников и студентов до 23 лет из малоимущих семей. Его цена 174 рубля. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Теперь ямальцы смогут сразу приобрести льготный проездной билет, разница в стоимости поездок будет компенсирована окружным бюджетом без участия граждан. Нововведение станет актуальным для 5000 детей, которые регулярно передвигаются по городу на общественном транспорте, посещая школу, секции. Отмечу, что мера поддержки коснется тех населенных пунктов, в которых имеется городской транспорт», −приводит пресс-служба правительства слова первого заместителя директора окружного департамента социальной защиты населения Оксаны Медынской.

Раньше льготники оплачивали проездные сами, а органы социальной защиты возмещали им каждый месяц расходы. Сумма была единая, порядка 400 рублей, и ее не хватало на оплату полной стоимости проездного билета. Приобрести новый проездной по 174 рубля цене смогут не только школьники и студенты, но и еще 40 категорий льготников.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели стипендию для студентов-целевиков, которые получают высшее образование в медицинской сфере. Выплаты составляют 10 тысяч рублей и предоставляются только студентам пятых и шестых курсов.