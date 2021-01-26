В Екатеринбурге спасают мужчину с сильными последствиями от COVID

Алексей находится на лечении в Клинике реабилитации доктора Волковой Фото: Фонд святой Екатерины

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фонд святой Екатерины оплатит реабилитацию 48-летнего Алексея, у которого после коронавируса был диагностирован синдром Гийена-Барре. Об этом рассказал глава фонда Александр Андреев.

«К нам обратилась жена Алексея с просьбой помочь в реабилитации. Учредители достаточно быстро отреагировали, и лечение тут же началось. Сейчас в центре восстанавливаются еще несколько человек, которым помогает фонд, поэтому мы ежедневно стараемся отслеживать их состояние», — говорит директор фонда.

Синдром Гийена-Барре — редкое осложнение с мышечной и суставной слабостью и параличом дыхательного центра. Алексей сейчас проходит лечение в клинике реабилитации доктора Волковой. Там он в ближайшие месяцы вместе со специалистами будет восстанавливать чувствительность мышц, суставов и передачу нервных импульсов. Все расходы по реабилитации мужчины взял на себя председатель фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

Главврач медицинского центра Андрей Ярунин отметил, что у Алексея есть все шансы вернуться к прежней жизни. «Позитивный прогноз — два месяца. У нас большие планы: он начнет ходить и вернется на работу. Наша цель — набрать мышечную массу и восстановить мелкую моторику. Мы ему поставили задачу выйти на своих ногах отсюда», — уточнил он.

Фонд святой Екатерины в августе 2020 года взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой из Магнитогорска, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи». За шесть месяцев девушка добилась серьезных результатов в восстановлении.