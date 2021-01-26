26 января 2021

В ХМАО оштрафовали организаторов митингов в поддержку Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут
Жители ХМАО оштрафованы на 10 и 20 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Суд Нижневартовска оштрафовал двух организаторов митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Один из фигурантов заплатит 10 тысяч рублей, а другой — 20. Обоих осудили по одной и той же статье — за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Об этом URA.RU рассказали в городском суде Нижневартовска.

«Двое граждан — мужчина и женщина, признаны организаторами, именно они призывали жителей на несанкционированные акции в Нижневартовске. Суд, рассмотрев протоколы полиции, вынес решение о штрафе. Также к ответственности привлечены и рядовые участники митинга — они оштрафованы на 10 тысяч рублей», — добавили в суде.

Известны и имена организаторов акции протеста. Судя по материалам из открытой базы данных суда, ими признаны Ильназ Тухватуллин (штраф — 20 тысяч рублей) и Дарья Залюбовская (штраф — 10 тысяч рублей). Еще один участник акции протеста — Илья Пожиленков (оштрафован на 10 тысяч рублей) признан виновным в нарушении порядка при проведении митинга. Еще четыре материала сейчас находятся в суде, даты заседаний по ним не назначены. В судах Нефтеюганска, Сургута и Ханты-Мансийска не ответили на вопросы URA.RU, а в базах данных судов отсутствует информация о состоявшихся судебных заседаниях, связанных с участием в митингах или организацией их.

Ранее URA.RU писало, что всего на несогласованные акции протеста в поддержку Навального в ХМАО вышли менее ста человек. Это, по мнению политолога, является важным сигналом для региональных властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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