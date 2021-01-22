Политологи увидели тревожный сигнал в акции за Навального в ХМАО

В ХМАО обошлось без массовых задержаний участников акций Фото: Алеке

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Вышедшая в 40-градусный мороз сотня югорчан на митинг в поддержку блогера Алексея Навального в ХМАО является тревожным сигналом для окружных властей. Об этом URA.RU заявил президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

«То, что произошло 23 января в Югре, по своей сути, беспрецедентное для автономного округа событие. Более 100 человек вышли в 40-градусный мороз, объединенные одной идеей протеста к действующей власти. При этом, это не организованные представители политических партий, представленных в Государственной Думе, не члены общероссийский общественных организаций — это обычные жители Югры. И это факт является достаточно тревожным сигналом тех трансформаций общественного сознания, которые происходят в нашей стране накануне масштабных выборов 2021 года», — считает эксперт.

С этим мнением не согласен другой политолог Владимир Дмитриев. Он считает, что в ХМАО оказались не востребованы идеи и взгляды Навального. «Югра стабильный регион в экономическом плане. Поэтому здесь нет таких политических традиций, связанных с протестными настроениями, как в других субъектах РФ. Этим и объясняется отсутствие массового интереса к несанкционированным митингам», — считает политолог.

Прежние акции протеста, которые прошли в Югре в 2017 году после выхода фильма «Он вам не Димон», собрали около 150 участников. С тех пор число сторонников Навального уменьшилось. Причем, на этот раз в несанкционированных митингах не были замечены несовершеннолетние. Регионального представительства Навального в Югре нет, поэтому корреспонденту не удалось узнать, как оценивают итоги митингов в ХМАО сами организаторы.

Алексей Навальный был задержан за многочисленные нарушения условного срока, который он отбывал с 2015 года по приговору по уголовному делу «Ив Роше». Он арестован по решению суда после возвращения из Германии. Клиника Charite сообщила об окончании лечения сентябре в 2020 год, однако Навальный продолжал оставаться за границей. Поэтому ФСИН и потребовала заменить условный срок на реальный. Ежегодно аналогичные решения принимаются в отношении 15 тысяч россиян.