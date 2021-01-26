Губернатор ЯНАО ослабил карантин по коронавирусу

Власти Ямала разрешили пускать больше людей на спортивные и культурные зрелища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО на спортивных и культурных мероприятиях, проводимых в период пандемии коронавируса, смогут присутствовать больше зрителей. Максимальную вместительность залов увеличили до 75%. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.

«Увеличено максимальное число зрителей физкультурных и спортивных событий, а также мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Теперь посетители смогут заполнить не более 75% мест», — говорится в сообщении оперштаба ЯНАО. Ранее залы можно было заполнять лишь на 50%. Ямальцы по-прежнему обязаны носить маски, менять зрительские места запрещено.

Кроме того, Артюхов дал новую рекомендацию работодателям. Им поручено содействовать в вакцинации не только работникам старше 65 лет, но и занятым с хроническими заболеваниями.

Общий карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты. По последним данным, на Ямале подтверждено 35 354 случая коронавируса, вылечились 30 869 пациентов. Скончались 373 человека.