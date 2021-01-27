Хакеры от лица «Единой России» отправили заявку на акцию протеста. Скрин

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, силовики, силовая поддержка, омон
От лица хакеров было направлено письмо о проведении митингов в центре Белгорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хакеры отправили заявку на организацию митинга против коррупции на 2000 человек в Белгороде от имени «Единой России». Для этого они взломали почтовый ящик Белгородской областной думы

«В сети получила распространение фейковая новость про якобы организуемый мною митинг. Взломали почтовый ящик Думы», — прокомментировала ситуацию зампредседателя думы Наталия Полуянова. Именно от ее имени пришло письмо мэру Белгорода Юрию Галдину.

Полуянова утверждает, что в ситуации уже разбираются и ищут виновных. При этом она напомнила, что за распространение недостоверной информации грозит административная ответственность.

Ранее в Москве прошел несанкционированный митинг, пишет RT. Общественная палата РФ следила за распространением фейковой информации, сообщает РАПСИ. При этом следующие акции протестов ожидаются 31 января.

Мэру Белгорода было направлено письмо с предупреждением о проведении митинга
facebook Наталия Полуянова

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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