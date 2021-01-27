От лица хакеров было направлено письмо о проведении митингов в центре Белгорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хакеры отправили заявку на организацию митинга против коррупции на 2000 человек в Белгороде от имени «Единой России». Для этого они взломали почтовый ящик Белгородской областной думы

«В сети получила распространение фейковая новость про якобы организуемый мною митинг. Взломали почтовый ящик Думы», — прокомментировала ситуацию зампредседателя думы Наталия Полуянова. Именно от ее имени пришло письмо мэру Белгорода Юрию Галдину.

Полуянова утверждает, что в ситуации уже разбираются и ищут виновных. При этом она напомнила, что за распространение недостоверной информации грозит административная ответственность.

Ранее в Москве прошел несанкционированный митинг, пишет RT. Общественная палата РФ следила за распространением фейковой информации, сообщает РАПСИ . При этом следующие акции протестов ожидаются 31 января.

Мэру Белгорода было направлено письмо с предупреждением о проведении митинга facebook Наталия Полуянова