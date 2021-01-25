Соратник Навального объявил дату новых митингов

Леонид Волков призвал сторонников Навального на новые митинги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявил 31 января датой новых митингов по всей стране. Об этом Волков написал в Twitter и Facebook.

«31 января, 12:00. Все города России. За свободу Навального. За свободу для всех. За справедливость», — написал Волков. По его словам, подробности о готовящихся акциях будут опубликованы позже. О готовящихся в эти выходные митингах URA.RU ранее предупреждали источники в силовых структурах.

Митинги в поддержку Навального и против его ареста прошли в России 23 января. В них приняли участие десятки тысяч человек. Сам Навальный был задержан после возвращения из Германии, он находится под арестом до 15 февраля.