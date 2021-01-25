Соратник Навального объявил дату новых митингов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , волков леонид, флаги россии
Леонид Волков призвал сторонников Навального на новые митинги Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявил 31 января датой новых митингов по всей стране. Об этом Волков написал в Twitter и Facebook.

«31 января, 12:00. Все города России. За свободу Навального. За свободу для всех. За справедливость», — написал Волков. По его словам, подробности о готовящихся акциях будут опубликованы позже. О готовящихся в эти выходные митингах URA.RU ранее предупреждали источники в силовых структурах.

Митинги в поддержку Навального и против его ареста прошли в России 23 января. В них приняли участие десятки тысяч человек. Сам Навальный был задержан после возвращения из Германии, он находится под арестом до 15 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...