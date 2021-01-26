26 января 2021
25 января 2021

Власти ЯНАО объединили два важных района и нашли им руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, янао, администрация нового уренгоя
Власти планируют перевести работников из городской администрации в отдаленный район Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Районы Коротчаево и Лимбяяха теперь будут в одном территориальном управлении под руководством Юлии Гарибовой, которая переехала из Нового Уренгоя в Коротчаево на постоянное место жительства. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Нового Уренгоя.

«[Мэр Нового Уренгоя] Андрей Воронов на встрече с коллективом территориального управления сообщил о решении объединить два территориальных управления администрации города. Отныне работа двух отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха будет аккумулироваться одним территориальным управлением под руководством Юлии Гарибовой», — рассказал URA.RU источник в администрации города, присутствовавший на встрече с мэром.

Также в мэрии уточнили, что сокращение штата сотрудников не ожидается. Власти планируют усилить команду управления за счет перевода штатных единиц из городской администрации в отдаленный район, так как учитывают динамичное развитие Коротчаево.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое создается новый департамент. Департамент социальной политики объединят с управлениями, курирующими вопросы молодежи и общественности, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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