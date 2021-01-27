Билл Гейтс предупредил о пандемии в десять раз хуже коронавируса

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Дезинфекция подъездов многоквартирного дома. Магнитогорск, дезинфектор, коронавирус, ковид, пандемия
Человечество не готово к пандемиям будущего, считает Билл Гейтс Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В будущем мир встретится с пандемией, которая может быть в десять раз хуже пандемии коронавируса. Человечество не готово к ней. С таким заявлением выступил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«В будущем пандемия может быть в десять раз хуже. Мы не готовы. Нужно извлечь урок», — заявил Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung. Он выразил надежду, что через два года подготовка человечества к таким вызовам улучшится.

Пандемия стала такой же частью реальности, как землетрясения или ураганы, добавил он. По словам Гейтса, задача правительств стран состоит в том, чтобы защищать людей. Для этого, по данным основателя Microsoft, нужно развивать технологии диагностики и защиты от инфекций.

В конце января Билл Гейтс поставил вакцину от коронавируса, передает RT. Свое самочувствие после прививки филантроп описывал, как прекрасное.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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