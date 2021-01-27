Билл Гейтс предупредил о пандемии в десять раз хуже коронавируса

Человечество не готово к пандемиям будущего, считает Билл Гейтс Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В будущем мир встретится с пандемией, которая может быть в десять раз хуже пандемии коронавируса. Человечество не готово к ней. С таким заявлением выступил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«В будущем пандемия может быть в десять раз хуже. Мы не готовы. Нужно извлечь урок», — заявил Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung. Он выразил надежду, что через два года подготовка человечества к таким вызовам улучшится.

Пандемия стала такой же частью реальности, как землетрясения или ураганы, добавил он. По словам Гейтса, задача правительств стран состоит в том, чтобы защищать людей. Для этого, по данным основателя Microsoft, нужно развивать технологии диагностики и защиты от инфекций.

В конце января Билл Гейтс поставил вакцину от коронавируса, передает RT. Свое самочувствие после прививки филантроп описывал, как прекрасное.