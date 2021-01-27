27 января 2021

В Центризбиркоме началась ротация перед выборами в Госдуму

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Некоторые фракции уже определились с кандидатами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Центризбиркоме, состоящем из 15 человек, официально началась процедура ротации. До 15 февраля фракции Госдумы должны направить документы на своих будущих членов ЦИК в профильный комитет нижней палаты — по контролю и регламенту.

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«24 февраля за всех пятерых членов комиссии, назначаемых по думской квоте, проголосуют депутаты на заседании. Документы для выдвижения кандидата уже прислала КПРФ», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на единоросса Ольгу Севастьянову. Известно, что партия предложила переназначить Евгения Колюшина, который работает членом ЦИК с марта 1995 года.

Кроме того, изданию стало известно, что ЛДПР намерена сменить своего представителя. Партия хочет выдвинуть депутата Александра Курдюмова, который в случае переизбрания сменит в ЦИКе отработавшего один созыв комиссии Сергея Сироткина. Его, как рассказал журналистам вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, меняют «в порядке ротации», а не из-за каких-либо претензий к его работе. «Справедливая Россия», в свою очередь, 26 января уже проголосовала за кандидатуру Николая Левичева. Он представляет партию в ЦИК с 2016 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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