Кланы начали борьбу за контроль над выборами в стране

Элла Памфилова рассчитывает сохранить пост председателя Центризбиркома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центризбирком РФ 9 декабря утвердил план работы на 2021 год, главным событием которого станут выборы в Госдуму. Председатель ЦИК Элла Памфилова все заседание давала понять, что не собирается уходить после истечения полномочий в марте. Однако источники URA.RU уверены, что комиссию ждет большая ротация. Инсайдеры раскрыли кланы в ЦИК и рассказали, что с ними будет, если Памфилова сохранит пост и что — если уйдет.

Памфилова дает понять, что готова к следующему сроку Фото: Антон Белицкий © URA.RU

О плане работы ЦИК на 2021 год докладывала секретарь комиссии Майя Гришина. Однако перед ее докладом Памфилова неожиданно решила выступить вне повестки. Она почти 14 минут говорила об эксперименте по сбору подписей через Госуслуги, сотрудничестве с организациями по наблюдению на выборах, развитию видеонаблюдения на голосовании и других вопросах, которые к марту не решить. «В план на 2021 год заложили базовые пункты. По ходе новых вызовов будем корректировать. Следующий год — год большой кампании [в Госдуму]. Уже начали подготовку», — как бы подтверждала намерение остаться Памфилова.

Глава ЦИК после встречи 6 ноября с президентом Владимиром Путиным, по квоте которого прошла в комиссию, все чаще строит долгосрочные планы. Например, 2 декабря приняла концепцию создания новой цифровой платформы, которая сменит государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» только в 2022 году. Однако инсайдеры URA.RU утверждают, что решение по Памфиловой еще не принято — президент выслушал ее, но никаких гарантий не дал. Нет их и ни у одного другого члена комиссии.

Какие кланы есть в ЦИК

Прошлый созыв ЦИК во многом формировал работавший тогда первым замглавы администрации президента Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Состав нынешней ЦИК неоднороден. Формально комиссия формируется из трех пятерок. По президентской квоте назначены уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова, члены ЦИК Борис Эбзеев, Евгений Шевченко («Патриоты России»), депутат Госдумы Василий Лихачев (КПРФ), замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Кинев.

От Госдумы включены депутаты Николай Левичев («Справедливая Россия»), Валерий Гальченко («Единая Россия»), Сергей Сироткин (ЛДПР), члены ЦИК Евгений Колюшин и Валерий Крюков. От Совета Федерации — сенатор Николай Булаев, публицист Александр Клюкин, члены ЦИК Майя Гришина, Сиябшах Шапиев и Антон Лопатин.

В 2016 году Памфилову называли креатурой спикера Госдумы Вячеслава Володина, работавшего тогда первым замглавы администрации президента. Руководитель ЦИК пыталась дистанцироваться от этого образа, неоднократно заявляла, что она — человек президента Владимира Путина.

Источник URA.RU в комиссии подтверждает, что на одном из совещаний она критиковала нарушения на выборах, на нее обратил внимание глава государства и предложил возглавить избирательный процесс.

Николай Булаев (на фото) считается человеком Вячеслава Володина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Считается, что зампред ЦИК Булаев близок к Володину. «Его рассматривали на пост руководителя ЦИК, но в последний момент президент остановился на Памфиловой, поэтому Булаев стал замом», — объясняет инсайдер. К этой же команде относят Лопатина, который возглавлял секретариат ЕР и вице-спикера Госдумы, когда этот пост занимал Володин, а также Клюкина. «Клюкин представляет и Володина, и так называемый красноярский клан. В Госдуме он отвечал за СМИ, поэтому в комиссии ему поручили медиа. Он отбивает международные обвинения, жестко публично отзывается о врагах России. Ему это неофициально разрешено», — продолжает источник.

Кинев был членом «Яблока», работал замом руководителя ФАС Игоря Артемьева, который считается человеком главы Роснефти Игоря Сечина. В действующем созыве ЦИК он сменил другую «яблочницу» Елену Дубровину. «Кинева назначили, чтобы показать либерализм. Он в 2018 году вышел из партии. Кинева называют хорошим знакомым [руководителя управления президента по внутренней политике Андрея] Ярина. Когда Артемьева рассматривали на пост главы Санкт-Петербурга, Кинев был кандидатом в руководители ФАС. Послу ухода Артемьева [с ноября 2020 года — помощник премьера Михаила Мишустина] его позиции ослабли», — рассказал URA.RU источник в комиссии.

За Майю Гришину в свое время просил Александр Вешняков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь Центризбиркома Гришина, по данным источника URA.RU, вошла в ЦИК по просьбе бывшего председателя Александра Вешнякова, при нем она работала в аппарате комиссии. Гальченко назначен по квоте ЕР, ранее он был первым замглавы центрального исполкома партии. Колюшин, Сироткин и Левичев выдвинуты в ЦИК от своих партий. «Решение по назначению Памфиловой ЦИК было неожиданным. До этого планировалось, что Булаев будет председателем комиссии, а Левичев — его замом», — вспоминает один из их бывших коллег.

«Крюков в комиссии с 2000 года и отвечает за ГАС-Выборы. Орлова — бывшая сотрудница администрации президента, курирует избирательное законодательство, прекрасный правовик. Шапиев — это дагестанский клан, он отвечает за Кавказ. Шевченко курирует партии, это „рабочая лошадка“, все непопулярные вопросы на нем — отказы в регистрации кандидатам и т. п. Эбзеев — бывший судья Конституционного суда, он грамотно обосновывает позиции ЦИК по [блогеру Алексаю] Навальному, оппозиции и т. п.» — рассказал о ролях остальных членов ЦИК инсайдер.

Как будет формироваться комиссия

По словам Дмитрия Пескова, управление президента по внутренней политике собирает предложения по кандидатам в Госдуму от Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2016 году первую пятерку членов ЦИК назначил Совет Федерации РФ 10 февраля. Госдума приняла аналогичное решение 24 февраля, а 3 марта президент подписал указ. На подобные даты ориентируются и сейчас. Особенности формирования комиссии таковы, что Совет Федерации собирает предложения из регионов. «По факту регионам распределяют кандидатов в ЦИК. Например, рязанца Николая Булаева рекомендовала Челябинская область», — делится источник URA.RU.

По словам собеседника, в Госдуме собирают предложения от четырех партий, плюс одну кандидатуру предлагает спикер. Управление президента по внутренней политике уже собирает предложения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 9 декабря. «Контакты с ЦИК курирует администрация управления внутренней политики. Но все кадровые дела мы никогда не комментируем», — заметил он. По некоторым данным, шорт-лист кандидатов к концу года уже должны представить президенту.

URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и ЦИК с просьбой о комментарии. На момент выхода статьи ответы не получены.

Сергей Перминов (слева) рассказал, что «Единая Россия» ведет консультации по кандидатам в ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов признался, что уже проводятся консультации о кандидатах в ЦИК. «По закону кандидатов представляет не партия, а наша фракция в Госдуме», — уточнил он URA.RU.

Депутат Думы от КПРФ, пресс-секретарь главы партии Александр Ющенко заверил, что работой Колюшина довольны, но оговорился, что решение еще не принято. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин воздержался от комментариев. По данным URA.RU, партия намерена сменить своего представителя Сироткина. В пресс-службе СР заверили, что нет вопросов к работе Левичева. «На новый срок членом ЦИК от СР будем выдвигать именно его кандидатуру», — заверили в партии.

По информации URA.RU, Сироткина по квоте ЛДПР может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов. Кандидатом в комиссию является председатель тульского облизбиркома Сергей Костенко. Источники говорят, что могут уйти Булаев, Гришина, Крюков, Гальченко, Клюкин, Шапиев, Эбзеев. «Будет ротация. Большая часть уйдет в силу возраста, Гальченко — из-за скандала с диссертацией, Клюкин ничем не запомнился, Эбзеев может заняться здоровьем», — добавил собеседник.

Какой будет комиссия с Памфиловой и без нее

В ЦИК говорят, что Евгений Шевченко хочет стать новым секретарем комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник в аппарате ЦИК говорит, что у Памфиловой жесткий конфликт с Булаевым. «Большая часть комиссии ориентирована на Булаева. Даже аппарат жестче воспринимает его слова, чем Памфиловой. В оппозиции к председателю ЦИК находится и Лопатин. Если Памфилова сохранит должность, то будет просить, чтобы их убрали. На решения по остальным членам ЦИК нового созыва она повлиять не сможет», — полагает собеседник.

Ярко выраженной своей команды у Памфиловой нет. «Ближе всего к ней Кинев и Гришина, как исполнитель. С партийцами нет особых проблем. Как и с Орловой, с Эбзеевым. Наверняка, она будет просить за своего человека [главу Российского фонда свободных выборов] Максима Лескова. Есть в регионах люди, которые обязаны ей должностью и преданы», — добавил инсайдер.

В ЦИК есть и аппаратные интриги. Например, обсуждается версия, что Шевченко хочет подсидеть Гришину и стать секретарем ЦИК.

Останется ли Памфилова

С 1999 года по традиции председатели ЦИК работают по два созыва. Однако ситуация с Памфиловой может качнуться в любую сторону. «Поначалу ей больше нравилась работа омбудсменом, решение конкретных вопросов, а тут политика. Возможно, ей было бы интересно перейти в Совет Федерации пожизненным сенатором по квоте Путина. Но таких гарантий нет. Исходя из этого, она захочет остаться», — говорит собеседница агентства из окружения ЦИК.

«Еще одной помехой может стать непредсказуемость. Все знают, что ожидать от Булаева. Памфилову иногда не просчитать. И оппозиция недовольна, и власти подпрыгивают. Последний пример — ее публичный конфликт с председателем питерского избиркома Виктором Миненко», — продолжает она.

В случае перехода Памфиловой на другую работу, кандидатами на должность в самой ЦИК считают депутата Госдумы Павла Крашениникова и сенатора Андрея Клишаса, работавшими над поправками в Конституцию, а также единоросса Владимира Плигина и главу аппарата Госдумы Татьяну Воронову. «Для Клишаса и Крашенинникова это будет будет понижение, а для Вороновой и Плигина — повышение. У Вороновой колоссальный опыт. Как бывший руководитель управления по внутренней политики администрации президента она знает все про каждого депутата, кандидата, регион. На должность будут претендовать и другие. Сейчас сложно просчитать фаворита», — добавил ньюсмейкер.