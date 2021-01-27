Сбербанк поможет россиянам обанкротиться

Сбербанк планирует вывести со стартапа на полную мощность онлайн-сервис по поиску специалиста, который возьмет на себя проведение банкротства физлица. Об этом журналистам сообщили источники в отрасли.
«<…> сервис по банкротству физлиц „ФрешСтарт“ выходит на полную мощность», — пишет «Коммерсантъ». Глава проекта «Перед судом» Александр Федоров подтвердил, что создатели площадки представят результаты своей работы на годовом отчете СБ РФ (стартап запустила коллекторская «дочка» Сбера, «АктивБизнесКонсалт»). Однако издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что положительное решение уже принято — «ФрешСтарт» будут развивать в полноценный проект.
Сервис представляет из себя базу данных арбитражных управляющих, где кредитор, собирающийся обанкротиться, может выбрать себе подходящего специалиста. Для граждан услуга бесплатна, регистрация арбитражников стоит три тысячи рублей. В Сбербанке уверены, что этот портал уберегает должников от недобросовестных посредников (так называемых раздолжнителей).