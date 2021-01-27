27 января 2021

Полиция пришла с обыском к лечащему врачу Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Профсоюзная организация «Альянс врачей». Свердловская область, село Кадниково, васильева анастасия
Анастасия Васильева задержана на 48 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В квартире главы организации «Альянс врачей» Анастасии Васильевой выломали дверь, и провели обыск. После этого полицейские задержали лечащего врача Алексея Навального.

«Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск», — написала Васильева в своем Twitter. Как сообщает Baza, во время проведения следственных действий, следователь перепутала номер телефона и позвонила адвокату Васильевой Дмитрию Джулаю, думая, что разговаривает с руководством. Юрист, не раскрывая имени, сказал сворачивать операцию, однако позднее дверь в квартиру Васильевой начали выламывать.

В telegram-канале журналистки Ксении Собчак появилось видео, как сотрудники правоохранительных органов смогли оказаться в квартире Васильевой в тот момент, когда она играла на фортепиано. На кадрах видно, как она продолжает исполнять музыкальный этюд, пока ей зачитывают ордер на обыск в присутствии понятых.

27 января силовики проводят массовые обыски у сторонников Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов нанесли визиты к жене Навального, его пресс-секретарю и другим людям, передает агентство Nation News. Процедура прошла в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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