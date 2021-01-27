Полиция пришла с обыском к лечащему врачу Навального

В квартире главы организации «Альянс врачей» Анастасии Васильевой выломали дверь, и провели обыск. После этого полицейские задержали лечащего врача Алексея Навального.
«Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск», — написала Васильева в своем Twitter. Как сообщает Baza, во время проведения следственных действий, следователь перепутала номер телефона и позвонила адвокату Васильевой Дмитрию Джулаю, думая, что разговаривает с руководством. Юрист, не раскрывая имени, сказал сворачивать операцию, однако позднее дверь в квартиру Васильевой начали выламывать.
В telegram-канале журналистки Ксении Собчак появилось видео, как сотрудники правоохранительных органов смогли оказаться в квартире Васильевой в тот момент, когда она играла на фортепиано. На кадрах видно, как она продолжает исполнять музыкальный этюд, пока ей зачитывают ордер на обыск в присутствии понятых.
27 января силовики проводят массовые обыски у сторонников Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов нанесли визиты к жене Навального, его пресс-секретарю и другим людям, передает агентство Nation News. Процедура прошла в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, пишет «Национальная служба новостей».
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