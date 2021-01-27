Силовики устроили массовые обыски у сторонников Навального. Список

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Силовики проводят обыски у жены Навального, его брата, пресс-секретаря и других людей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Силовики проводят массовые обыски у сторонников Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов нанесли визиты к жене Навального, его пресс-секретарю и другим людям. URA.RU собрало список тех, к кому в дверь постучали люди в форме.

Обыски проходят:

  • В квартире Навального в Марьино. По данным СМИ, там находится его брат Олег.
  • В съемной квартире семьи Навальных на станции метро «Автозаводская». Там находится его супруга Юлия. Как сообщает телеканал «Дождь», силовики заклеили глазок двери, после чего выломали ее.
  • В студии, где снимаются выпуски youtube-канала «Навальный LIVE».
  • В офисе ФБК (признан в России иноагентом).
  • В квартире пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Для этого ее привезли из спецприемника, где она проводит арест.
  • В квартире Олега Степанова — отца координатора московского штаба Навального. Его также привезли на место из спецприемника.
  • У участницы движения Pussy Riot Марии Алехиной.
  • У помощника муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна.
  • В квартире, где прописан член Либертарианской партии Игорь Ефремов.
  • Планируется провести обыск у лечащего врача Навального, основателя «Альянса Врачей» Анастасии Васильевой. Ее для этого задержали и везут домой

Обыски проходят по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщил директор ФБК Иван Жданов. Уголовное дело СК завел после митингов 23 января, пишет РАПСИ. По данным СМИ, санкционировано 28 обысков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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