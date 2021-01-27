Силовики проводят обыски у жены Навального, его брата, пресс-секретаря и других людей (архивное фото)
новость из сюжетаДело Алексея Навального
Силовики проводят массовые обыски у сторонников Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов нанесли визиты к жене Навального, его пресс-секретарю и другим людям. URA.RU собрало список тех, к кому в дверь постучали люди в форме.
Обыски проходят:
- В квартире Навального в Марьино. По данным СМИ, там находится его брат Олег.
- В съемной квартире семьи Навальных на станции метро «Автозаводская». Там находится его супруга Юлия. Как сообщает телеканал «Дождь», силовики заклеили глазок двери, после чего выломали ее.
- В студии, где снимаются выпуски youtube-канала «Навальный LIVE».
- В офисе ФБК (признан в России иноагентом).
- В квартире пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Для этого ее привезли из спецприемника, где она проводит арест.
- В квартире Олега Степанова — отца координатора московского штаба Навального. Его также привезли на место из спецприемника.
- У участницы движения Pussy Riot Марии Алехиной.
- У помощника муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна.
- В квартире, где прописан член Либертарианской партии Игорь Ефремов.
- Планируется провести обыск у лечащего врача Навального, основателя «Альянса Врачей» Анастасии Васильевой. Ее для этого задержали и везут домой
Обыски проходят по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщил директор ФБК Иван Жданов. Уголовное дело СК завел после митингов 23 января, пишет
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