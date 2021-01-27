На канале Эльдара Джарахова песня не набрала даже 100 тысяч просмотров за восемь часов
Рэпер Моргенштерн выпустил совместный трек с блогером и рэп исполнителем Эльдаром Джараховым на песню «Дегенерат Deluxe». Пользователи социальных обсудили ее текст и пожаловались на цензуру.
Пользователи намекнули, что догадываются о ком трек
В комментариях посмеялись над строчкой из песни
В Youtube поиронизировали над текстом
В соцсетях пожаловались, что хотели бы слушать трек Моргенштерна и Джарахова без цензуры
Некоторые не смогли разобрать слов в песне
В Instagram нашли альтернативное занятие для реперов
Нашлись любители творчества реперов. Также своим мнением поделились и те, кто нашел для исполнителей более подходящее занятие.
Кто-то счел музыку Джарахова и Моргенштерна нейтральной
Некоторые пользователи оценили трек по достоинству
Многим понравился совместный трек реперов
В конце декабря Моргенштерн выпустил клип на песню Cristal & МОЁТ, в котором подвел свои итоги 2020 года. Трек получил множество неодобрительных отзывов. Сам репер уверен, что мог бы победить на песенном конкурсе «Евровидение», пишут «Дни.ру».