27 января 2021

В соцсетях обсудили песню Моргенштерна и Джарахова «Дегенерат». «Мне кажется я знаю про кого она»

© Служба новостей «URA.RU»
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На канале Эльдара Джарахова песня не набрала даже 100 тысяч просмотров за восемь часов Instagram Эльдара Джарахова

Рэпер Моргенштерн выпустил совместный трек с блогером и рэп исполнителем Эльдаром Джараховым на песню «Дегенерат Deluxe». Пользователи социальных обсудили ее текст и пожаловались на цензуру.

Пользователи намекнули, что догадываются о ком трек
Twitter
В комментариях посмеялись над строчкой из песни
Youtube
В Youtube поиронизировали над текстом
Youtube
В соцсетях пожаловались, что хотели бы слушать трек Моргенштерна и Джарахова без цензуры
Youtube
Некоторые не смогли разобрать слов в песне
Youtube
В Instagram нашли альтернативное занятие для реперов
Instagram

Нашлись любители творчества реперов. Также своим мнением поделились и те, кто нашел для исполнителей более подходящее занятие.

Кто-то счел музыку Джарахова и Моргенштерна нейтральной
Instagram
Некоторые пользователи оценили трек по достоинству
Youtube
Многим понравился совместный трек реперов
Instagram

В конце декабря Моргенштерн выпустил клип на песню Cristal & МОЁТ, в котором подвел свои итоги 2020 года. Трек получил множество неодобрительных отзывов. Сам репер уверен, что мог бы победить на песенном конкурсе «Евровидение», пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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