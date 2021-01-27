В соцсетях обсудили песню Моргенштерна и Джарахова «Дегенерат». «Мне кажется я знаю про кого она»

28 января 2021 в 10:35 Размер текста - 17 +

На канале Эльдара Джарахова песня не набрала даже 100 тысяч просмотров за восемь часов Instagram Эльдара Джарахова Рэпер Моргенштерн выпустил совместный трек с блогером и рэп исполнителем Эльдаром Джараховым на песню «Дегенерат Deluxe». Пользователи социальных обсудили ее текст и пожаловались на цензуру. Пользователи намекнули, что догадываются о ком трек Twitter В комментариях посмеялись над строчкой из песни Youtube В Youtube поиронизировали над текстом Youtube В соцсетях пожаловались, что хотели бы слушать трек Моргенштерна и Джарахова без цензуры Youtube Некоторые не смогли разобрать слов в песне Youtube В Instagram нашли альтернативное занятие для реперов Instagram Нашлись любители творчества реперов. Также своим мнением поделились и те, кто нашел для исполнителей более подходящее занятие. Кто-то счел музыку Джарахова и Моргенштерна нейтральной Instagram Некоторые пользователи оценили трек по достоинству Youtube Многим понравился совместный трек реперов Instagram В конце декабря Моргенштерн выпустил клип на песню Cristal & МОЁТ, в котором подвел свои итоги 2020 года. Трек получил множество неодобрительных отзывов. Сам репер уверен, что мог бы победить на песенном конкурсе «Евровидение», пишут «Дни.ру».