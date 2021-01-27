27 января 2021
26 января 2021

В пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В результате пожара на Пермском пороховом заводе (ППЗ) сегодня утром пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

В результате инцидента на ППЗ, по предварительным данным, пострадали три человека (все — мужчины). В данный момент они госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает дежурная бригада скорой медицинской помощи», — отметили в минздраве края.

ЧП на пороховом заводе произошел в 8:30 утра по местному времени. Руководитель аппарата гендиректора ППЗ Елена Бублик пояснила URA.RU, что на предприятии «произошла вспышка», за ним последовал пожар. «Сейчас пожар ликвидирован. На производство инцидент никак не повлиял», — заявила Бублик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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