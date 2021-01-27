На Пермском пороховом заводе выясняют причины ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар произошел на территории Пермского порохового завода, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пострадали несколько человек.

«В 08:30 28.01.2021 года поступило сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выехали по ул. Гальперина г. Пермь (Пермский пороховой завод, — прим. ред.). По прибытию первых пожарных подразделений горение на площади 50 квадратных метров. Угрозы жизни и здоровью населению нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сейчас пожар ликвидирован, уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по краю, число пострадавших и их состояние уточняется. «Произошла вспышка. Сейчас пожар ликвидирован. На производство инцидент не повлиял», — пояснила руководитель аппарата гендиректора ППЗ Елена Бублик.

«Как будто мощный взрыв», — пишут в паблике «Мой город Пермь» соцсети ВКонтакте. «Я слышал это!», — говорит Сетпан Унанян. «Во Фролах было очень светло. И столб видно, в стороне ПНОСа. Я подумала то ли бежать, то ли прятаться», — добавляет Любовь Черанева.

URA.RU рассказывало, что в июля 2019 года на заводе во время демонтажа оборудования произошел взрыв, из-за чего пострадало пять человек. Впоследствии один из них скончался. Руководство завода заявило, что причиной ЧП стала детонация специзделия. За год до этого на ППЗ взорвался газовый баллон, в результате чего погибло трое заводчан.

Люди описывают происшествие на ППЗ, как взрыв Фото: ВКонтакте, Мой город — Пермь

Огонь над Пермским пороховым заводом видно из других районов города Фото: ВКонтакте, Мой город — Пермь