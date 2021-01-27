Курганскую семейную пару обвинили в фиктивном обучении водителей

Супруги брали с курганцев деньги, но занятия не проводили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области перед судом предстанет семейная пара, обвиняемая в организации фиктивных занятий в автошколе. Супругам грозит до шести лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Согласно материалам уголовного дела, в 2018 и 2019 годах подозреваемый, имея в своем распоряжении служебное помещение для обучения вождению, заключал фиктивные договоры с желающими пройти подготовку для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения», — рассказали в полиции. С будущими курсантами общалась его жена. Она же помогала заключать договоры.

Курганцы оплачивали занятия, но предусмотренных договором услуг не получали. Потерпевшими по делу признаны 30 человек. Каждый из них заплатил за обучение от 9,5 до 40 тысяч рублей. В общей сложности они передали супругам более 700 тысяч рублей.

Помимо этого, фигурантов обвиняют в выдаче поддельных свидетельств об обучении профессии водителя. В документах они использовали печати другого предприятия. Уголовное дело возбуждено ч.2 ст. 159 (мошенничество) и ч.4 ст. 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей). По ходатайству следователя, на недвижимость обвиняемых (57-летний житель Кетовского района и его 28-летняя жена) наложен арест.

Ранее URA.RU сообщало об уголовном деле экс-директора Курганского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров (госучреждение, подведомственное Росавтодору). Он получил условный срок за незаконную выдачу свидетельств об обучении на категорию D, позволивших иностранцам работать водителями автобусов в Санкт-Петербурге.