Курганский губернатор раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом

По данным Вадима Шумкова, в Курганской области более 400 сделок с маткапиталом оказались фиктивными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 400 сделок с маткапиталом, совершенных ранее в Курганской области, оказались фиктивными. Об этом губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Предварительная проверка домов, приобретенных за средства маткапитала в предыдущие годы, показала, что 440 сделок, совершенных в регионе, были осуществлены с несуществующим, по сути, имуществом. Покупались развалины, которые невозможно назвать домом», — заявил Шумков.

По словам губернатора, это были мошеннические сделки. Их участники порой «доходили до крайней степени бесстыдства», открыто размещая объявления об обналичивании маткапитала. «Мы направили предложения в Пенсионный фонд с целью предотвращения подобного разбазаривания средств маткапитала. Надеюсь, нас услышат и поддержат», — добавил глава региона. Какие именно предложения подготовили областные власти, он не раскрыл.

Еще одна проблема, с которой планируют разбираться в регионе, связана с квартирами для сирот. «Анализ использования 1 200 квартир, ранее приобретенных и бесплатно предоставленных таким детям, показал, что 26% получателей не оплачивает коммунальные услуги. А еще 26% получателей вообще не проживают в этом жилье», — поделился Шумков.

В конце 2020 года URA.RU сообщало, что жительнице Кургана и пяти ее сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве с маткапиталом и отмывании денег. По данным следствия, фигуранты подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение маткапитала, и продавали им неликвидные земельные участки с ветхими домами, непригодными для проживания, по завышенной цене.