Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) открыли для международного авиасообщения с двумя странами — Арменией и республикой Беларусь. Распоряжение о включении уральского авиаузла в перечень пунктов пропуска через границу подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«[Не применять ограничения в отношении] граждан государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, — прим. ред.), которые въезжают в РФ с 1 февраля по 1 марта 2021 года (включительно) из республики Армения или республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ согласно приложению», — говорится в документе. В постановлении уточняется, что каждый пассажир должен будет сдать тест на COVID-19 и загрузить результат в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».
В перечне аэропортов, которые могут принимать пассажиров из Беларуси и Армении, указаны 20 воздушных гаваней. Среди них — Кольцово, Жуковский, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Пулково. Аэропорт Екатеринбурга отказался единственным с Урала. На данный момент в актуальном расписании Кольцово нет рейсов между Екатеринбургом и двумя странами.
Ранее появилась информация, что аэропорт Кольцово может превратиться в один из крупнейших международных хабов в России. Это может произойти за счет партнерства авиакомпаний Red Wings и Ural Airlines.
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