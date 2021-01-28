Мишустин открыл Кольцово для международных авиаперелетов. Список стран

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Аэропорт
Аэропорт Екатеринбурга открыли для авиасообщения с Арменией и республикой Беларусь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) открыли для международного авиасообщения с двумя странами — Арменией и республикой Беларусь. Распоряжение о включении уральского авиаузла в перечень пунктов пропуска через границу подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«[Не применять ограничения в отношении] граждан государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, — прим. ред.), которые въезжают в РФ с 1 февраля по 1 марта 2021 года (включительно) из республики Армения или республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ согласно приложению», — говорится в документе. В постановлении уточняется, что каждый пассажир должен будет сдать тест на COVID-19 и загрузить результат в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».

В перечне аэропортов, которые могут принимать пассажиров из Беларуси и Армении, указаны 20 воздушных гаваней. Среди них — Кольцово, Жуковский, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Пулково. Аэропорт Екатеринбурга отказался единственным с Урала. На данный момент в актуальном расписании Кольцово нет рейсов между Екатеринбургом и двумя странами.

Ранее появилась информация, что аэропорт Кольцово может превратиться в один из крупнейших международных хабов в России. Это может произойти за счет партнерства авиакомпаний Red Wings и Ural Airlines.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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