Аэропорт Екатеринбурга хотят превратить в крупный авиахаб

Сотрудничество Red Wings и Ural Airlines может дать толчок к развитию аэропорта «Кольцово» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге может превратиться в один из крупнейших российских хабов за счет партнерства авиакомпаний Red Wings и Ural Airlines. Такое мнение журналистам высказал источник в одной из авиакомпаний, комментируя просьбу перевозчиков к Росавиации разрешить код-шеринговые соглашения [соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпаниями].

«<…> холдинг [„Аэропорты регионов“] заинтересован в развитии хаба в Екатеринбурге за счет синергии двух базовых авиакомпаний — Red Wings и Ural Airlines. Но Red Wings опасается заключать коммерческое соглашение о совместной эксплуатации рейсов с Ural Airlines из-за рисков потерять субсидии», — пояснил источник «Известий» в одной крупной авиакомпании. Ранее глава Red Wings Евгений Ключарев анонсировал планы по созданию в Кольцово транзитного хаба — аналога и конкурента Толмачево в Новосибирске, который успешно развивает S7 Airlines.

Однако «Уральские авиалинии» не имеют права осуществлять субсидированные рейсы. В связи с этим «Аэропорты регионов» обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах. Письмо подписали также главы авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine и UVT Aero. Код-шеринг позволит перевозчикам привлечь на свои рейсы больше пассажиров (билеты на субсидированные рейсы, скажем, Red Wings, смогут продавать и другие компании, не имеющие доступа к льготе). Пассажиры же получат больше вариантов для планирования перелетов. Особенно это важно для региональных направлений.

Проект планируют обсудить на площадке Минтранса с участием Росавиации, которая поддерживает инициативу, пишет издание. Дата встречи еще не назначена.