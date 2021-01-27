Анну Храмцову уволили за фото, сделанные на секретном объекте Фото: khramtsovaaniya_ifbb, Instagram

Бывшая служащая Росгвардии из Екатеринбурга Анна Храмцова подала иск к бывшему работодателю о восстановлении на службе. Рассмотрение дела началось в Ленинском суде Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Храмцова подала иск с требованием восстановить ее на службе и компенсировать вред, нанесенный этим», — сообщили URA.RU в суде. Как передает корреспондент агентства с места событий, сама истица на заседание не явилась, пояснив, что больна и ждет врача. Представитель Росгвардии возражала против переноса дела на месяц — якобы истица могла сообщить об этом на предварительном заседании. Но с учетом того, что Храмцова ждет врача именно сегодня, суд удовлетворил ее просьбу.

Анну Храмцову уволили из войск после публикации видео в своем Instagram. Якобы тем самым прапорщик полиции показала секретные служебные помещения широкому кругу людей.

Весной 2019 года Анна Храмцова из управления Росгвардии по Свердловской области стала самой красивой сотрудницей ведомства по итогам общероссийского конкурса. Храмцова профессионально занимается фитнес-бикини. Бывший прапорщик полиции побеждала в нескольких профильных соревнованиях. В интервью URA.RU девушка рассказывала, что не хотела бы сотрудничать с глянцевыми журналами.